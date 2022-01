Ucraina: i sospetti USA per un attacco russo. L’ipotesi di un’operazione sotto falsa bandiera

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Gli Stati Uniti hanno informazioni che indicano che la Russia ha preposizionato un gruppo di agenti per condurre un'operazione sotto falsa bandiera nell'Ucraina orientale, ha detto venerdì alla Galileus Web un funzionario statunitense, nel tentativo di creare un pretesto per un'invasione.

Il funzionario ha affermato che gli Stati Uniti hanno prove che gli agenti sono addestrati alla guerra urbana e all'uso di esplosivi per compiere atti di sabotaggio contro le stesse forze per procura della Russia.

Il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha affermato che il Dipartimento della Difesa ha informazioni credibili che indicano che la Russia ha "preposizionato un gruppo di agenti" per eseguire "un'operazione progettata per sembrare un attacco contro di loro o contro persone di lingua russa in Ucraina" al fine di creare una ragione per una potenziale invasione.

L'accusa ha fatto eco a una dichiarazione rilasciata ieri dal Ministero della Difesa ucraino, in cui si afferma che i servizi speciali russi stanno preparando provocazioni contro le forze russe nel tentativo di incastrare l'Ucraina. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha accennato all'intelligence durante un briefing con i giornalisti giovedì.

"La nostra comunità di intelligence ha sviluppato informazioni, che ora sono state declassate, che la Russia sta gettando le basi per avere la possibilità di inventare il pretesto per un'invasione", ha detto giovedì Sullivan. "Abbiamo visto questo playbook nel 2014. Stanno preparando di nuovo questo playbook."

Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che "le unità militari del Paese aggressore e dei suoi satelliti ricevono l'ordine di prepararsi a tali provocazioni".

Dmitry Peskov, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha negato che Mosca si stesse preparando per le provocazioni in Ucraina.

"Finora, tutte queste affermazioni sono state infondate e non sono state confermate da nulla", ha detto Peskov.

La scoperta dell'intelligence statunitense arriva dopo una settimana di incontri diplomatici tra funzionari russi e occidentali sull'accumulo di decine di migliaia di truppe da parte della Russia lungo il confine dell'Ucraina. Ma i colloqui non sono riusciti a raggiungere alcuna svolta.

E intanto resta ancora senza una rivendicazione l'attacco hacker di ieri ai siti web governativi ucraini che confermerebbero i sospetti su qualcosa che sta avvenendo in Ucraina. - (PRIMAPRESS)