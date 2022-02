Ucraina: ancora scambi di fuoco nel Donbass. 60 mila civili in fuga dal confine

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Dopo una notte di relativa calma, all' alba il Donbass è stato teatro di nuovi scambi di fuoco con l'esercito ucraino, secondo quanto afferma stamane l'autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, che denuncia la morte di un suo miliziano e il ferimento di altri due. Intanto,sono già oltre 60 mila i civili in fuga dalla regione ucraina del Donbass,arrivate nella regione russa di Rostov, dopo l'evacuazione ordinata venerdì dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk.

Intanto nelle prime ore del mattino un drone Usa sta pattugliando i cieli dell'Ucraina lungo il fiume Dnipro. E' un drone modello Global Hawk da oltre 200mln di dollari che pattuglia la zona. Il quadro, attraverso il sito di rilevamento Flightradar24, fotografa la situazione di alta tensione e attesa, a causa della crisi tra Ucraina e Russia. Secondo l'intelligence americana che da giorni sostiene la reale possibilità di un attacco russo, potrebbe partire in ogni momento considerato anche che è finito l'embargo delle Olimpiadi invernali cinesi, in cui Putin da maggiore alleato di Xi Jinping non avrebbe ma iniziato uno scontro alterardo il clima internazionale. Sul fronte UE, invece, arriva la dichiarazione dell'Alto Commissario, Borrell che dichiara di aver pronto un pacchetto di sanzioni per la Russia: "Convocheremo una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri e presenterò le sanzioni al momento giusto".Così l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera,Borrell,arrivando al Consiglio Affari esteri a Bruxelles,in cui si parlerà della crisi ucraina col ministro degli Esteri di Kiev, Kuleba.