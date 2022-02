Crisi Ucraina: a Mosca l'incontro di Di Maio con Lavrov. I movimenti al confine

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Iniziato a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il capo della diplomazia russa, Serghey Lavrov. La missione di Di Maio è rivolta a seguire la linea già percorsa dall'incontro di Macron con Putin e cioè di favorire una soluzione diplomatica alla crisi ai confini fra Russia e Ucraina ma con evidenti segnali di de-escalation che, tuttavia, secondo le fonti americane, tardano ad arrivare.

Le immagini satellitari del confine russo-ucraino mostrano che la Russia ha effettivamente ritirato alcune attrezzature militari, ma al contempo sarebbero arrivati altri mezzi (potrebbero essere mezzi per il recupero di carri armati) ma comunque la presenza delle truppe russe è ancora molto consistente.

Alcune agenzie media precisano che le immagini satellitari sono catturate da un'azienda privata statunitense, la Maxar Technologies, che segue da settimane cosa sta succedendo al confine ucraino-russo. E, pertanto, non sono tracciate in maniera indipendente. La Russia da parte sua ha confermato anche questa mattina che sta cominciando a ritirare progressivamente le sue truppe dal confine anche se la Nato nutre ancora dubbi. - (PRIMAPRESS)