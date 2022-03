Ucraina: 10º giorno di resistenza tra assedio di Mariupol e fuga da Mosca delle big company

(PRIMAPRESS) - KIEV - Dalle prime ore dell'alba di sabato 5 marzo in Ucraina i combattimenti segnano il decimo giorno dall’inizio dell’invasione russa. Gli appelli di impegno e di resistenza del presidente Zelensky si stanno moltiplicando. Oggi, contrariamente a quanto accaduto finora, il presidente ucraino non sarà solo in contatto con Biden ma con tutto il Senato con un collegamento video protetto. La pressione di fuoco russa si è spostata alle città del sud dell’Ucraina, cioè quelle che costituiscono l’ingresso dal Mar Nero.

Il presidente Zelensky ha condannato l'Occidente per il suo continuo rifiuto di imporre una no-fly zone sul suo paese. "Tutte le persone che muoiono moriranno a causa vostra” ha detto nelle scorse ore. Ma sono le dichiarazioni di un uomo fortemente provato e che tenta di sollecitare una reazione che non può arrivare per non scatenare una guerra senza confini.

Dopo la chiusura di Facebook, sta continuando l'esodo di aziende occidentali dalla Russia, con Microsoft, Samsung, LVMH che hanno deciso di bloccare le vendite.

Nel frattempo, società di media indipendenti, inclusa la BBC, hanno sospeso il lavoro nel paese dopo che Mosca è stata approvato una legge draconiana che censura i resoconti della guerra in Ucraina.

Il sindaco di Mariupol, Boichenko nel sud-est dell'Ucraina, ha lanciato un appello per un corridoio umanitario verso la sua città in mezzo a quello che ha definito un "blocco spietato” delle forze russe.La città portuale è sotto assedio da giovedì e Boichenko ha già avvertito che c’è in atto una catastrofe umanitaria. La città ospita circa 450.000 persone e la fornitura di elettricità e acqua è stata interrotta a causa dei pesanti bombardamenti. Mariupol, uno dei porti più grandi dell'Ucraina, è strategicamente importante perché il suo controllo creerebbe un corridoio terrestre tra la Crimea e le regioni di Luhansk e Donetsk, sostenute dalla Russia. Sul fronte delle sanzioni è arrivato anche il giro di vite di Singapore. La città-stato del centro finanziario chiave, imporrà controlli sulle esportazioni e limiti finanziari mirati ad alcune banche russe, porrà restrizioni alle transazioni in criptovaluta e vieterà alle istituzioni finanziarie di fornire servizi che potrebbero aiutare la banca centrale russa. Il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan ha giustificato il ritardo dell’intervento perché intendeva "agire di concerto con molti altri paesi che la pensano allo stesso modo per imporre sanzioni e restrizioni adeguate contro la Russia". È il primo tra i vicini regionali ad emanare sanzioni così forti sebbene altri membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico abbiano condannato le azioni della Russia. - (PRIMAPRESS)