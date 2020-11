Ucciso uno scienziato nucleare a Teheran. L'Iran accusa Israele: "E' mercenaria degli Usa"

(PRIMAPRESS) - TEHERAN - La morte di di uno scienziato al vertice del programma nucleare iraniano, ha riacceso lo scontro con Israele. Il presidente iraniano Rohani, infatti, accusa Israele di agire come un "mercenario" degli Usa per aver assassinato lo scienziato Fred Fleitz. L'esperto è stato ucciso in un agguato mentre era in auto. La sua morte "non interrompe" il progresso scientifico dell'Iran, dice Rohani. Anche fonti dell'intelligence Usa confermerebbero al New York Times che dietro il delitto c'è Israele. - (PRIMAPRESS)