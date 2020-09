Uccisione Willy Duarte a Colleferro: per i 4 aggressori forse l'aggravante razzista

I fratelli Bianchi che hanno aggredito Willy

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono ancora in corso gli interrogatori di convalida del fermo dei 4 ventenni accusati d'aver ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro Duarte, a Colleferro,la notte tra sabato e domenica scorsi. I quattro sono in stato di fermo nel carcere di Rebibbia dove il gip di Velletri li sta interrogando. Devono rispondere di omicidio preterintenzionale ma per loro potrebbe anche essere ravvisata l'aggravante razziale,dopo che sono spuntati commenti in rete fatti contro gli egiziani. In questo caso l'omicidio potrebbe trasformandosi in intenzionale e assegnare loro una permanenza in carcere più lunga.