Twitter "corregge" dei post di Trump ed è scontro con il colosso social

WASHINGTON - Per la prima volta Twitter 'corregge' la fondatezza di alcuni giudizi di Trump e parte lo scontro. La polemica è stata innescata da due "tweet" di Trump che ha evocato il rischio di frode elettorale dopo i progetti di diversi leader democratici di introdurre il voto per posta a causa del coronavirus. Twitter ha sottoposto a "fact-checking" bollando come "fuorvianti" i giudizi del presidente. Immediata la replica: "Twitter -ha scritto Trump sulla stessa piattaforma- sta sopprimendo la libertà di parola e io impedirò che accada".