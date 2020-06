Turismo: dalla Germania a Lubiana, il viaggio di Luigi Di Maio per trovare corridoi last minute

(PRIMAPRESS) - LUBIANA (SLOVENIA) - Nella Fase 1 della pandemia si sarebbe già dovuto pensare a strutturare una strategia nel momento del picco epidemico. E’ quanto ormai corre sulla bocca di tutti gli operatori turistici che puntano il dito sui ritardi che ora si pagano in termini di flussi verso l’Italia. Oggi

il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è appena atterrato a Lubiana, in Slovenia, come lui stesso ha annunciato con un post su Facebook. Il nostro rappresentante della Farnesina in un incontro con il ministro degli Esteri sloveno Anze Logar, tenterà di creare un corridoio per favorire uno scambio di destinazioni. ''Durante questa emergenza con la Slovenia abbiamo mantenuto stretti contatti e portato avanti una leale collaborazione. Oggi parleremo di flussi turistici, così come accaduto ieri in Germania'', ha spiegato Di Maio. ''Stiamo entrando nel pieno della stagione estiva e per dare lavoro e ossigeno ai nostri imprenditori, artigiani, albergatori, ristoratori, negozianti dobbiamo permettere ai turisti stranieri di arrivare in Italia. Quindi evitare blocchi e discriminazioni'', ha aggiunto. "E' un bene - ha sottolineato ancora il ministro - che il tema economico sia entrato per tutti nel dibattito politico. Chiedo solo una cosa: sì al dialogo, no alle polemiche". ''Non è questo il momento'', ha ribadito Di Maio. ''Lavoriamo e rimaniamo concentrati, diamo soluzioni e risposte concrete agli italiani'', ha aggiunto sul post. Dagli operatori, tuttavia, arriva ancora il disappunto: “Il turismo non si gestisce con i last minute. E’ mancato completamente un piano che avrebbe dovuto attuarsi già durante la Fase 2. Ora sono solo briciole”. - (PRIMAPRESS)