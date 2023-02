Turchia: freddo, fame, scontri tra bande e arresti di costruttori mentre le vittime sono 25mila

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Il dolore della popolazione per il dramma di quanto accaduto in Turchia si sta rapidamente trasformando in rabbia. Rabbia per il ritardo dei soccorsi, rabbia per l'assenza di un piano di emergenza e di strutture per l'accoglienza e rabbia ancora per scontri tra bande fino agli arresti già iniziati di imprese edili che avevano realizzato lavori pubblici. Una situazione che si avverte e comincia a diventare pesante per la sicurezza. Le squadre di soccorso tedesche e austriache hanno sospeso le operazioni nel sud-est della Turchia, citando problemi di sicurezza, "Si può vedere che il dolore sta lentamente cedendo il passo alla rabbia", ha detto sabato il direttore delle operazioni dell'organizzazione umanitaria tedesca ISAR Steven Bayer. L'ISAR e l'Agenzia federale tedesca per i soccorsi tecnici (THW) hanno dichiarato sabato che interromperanno il loro lavoro dopo situazioni simili a rivolte nella provincia di Hatay. THW e ISAR hanno attribuito la situazione alla "carenza di cibo e al problema dell'approvvigionamento idrico nell'area del terremoto". Separatamente, un portavoce dell'esercito austriaco ha anche affermato di aver sospeso le sue operazioni di salvataggio in Turchia a causa del peggioramento della "situazione della sicurezza". "C'è una crescente aggressione tra le fazioni in Turchia", ha detto il tenente colonnello Pierre Kugelweis delle forze armate austriache. L'unità austriaca di soccorso in caso di calamità sta aiutando con le operazioni di ricerca e soccorso a Hatay da martedì. Sono stati confinati nel loro campo base fino a quando la situazione non è migliorata. "Vorremmo continuare ad aiutare, ma le circostanze sono quelle che sono", ha detto Kugelweis. - (PRIMAPRESS)