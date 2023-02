Turchia e Siria: colpite da un sisma di magnitudo 7.9 con oltre 500 vittime e oltre un migliaio di feriti

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Cresce il numero delle vittime per il sisma di magnitudo 7.9 che ha colpito la Turchia e la Siria, sarebbero oltre 270 nella sola area turca.La Chiesa dell'Annunciazione di Iskendurn, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo, è stata in gran parte distrutta dal terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud est della Turchia provocando almeno 270 morti ma sale ad oltre un migliaio il numero dei feriti. Il sisma ha colpito anche la zona nord della Siria nelle vicinanze con il confine turco dove sono morte alemeno 237 persone e i feriti sono più di un centinaio. A lavoro le squadre di soccorso ed i volontari per liberare dalle macerie le strade per il passaggio della ambulanze. - (PRIMAPRESS)