Turchia e Siria: calata la notte e il gelo sulle zone colpite dal sisma. 2.300 i morti accertati

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Il bilancio delle vittime combinato in Turchia e Siria sale ad almeno 2.300 morti finora accertati ma resta solo un drammatico conteggio provvisorio perchè i soccorritori estraggono corpi in continuazione. Ora su tutta l'area colpita si abbatte anche il freddo pungente delle prime ore della notte e non ci sono posti sufficienti per accogliere gli sfollati come riferiscono alcune organizzazioni umanitarie.

Dal ministero turco della sanità si riferisce che il bilancio delle vittime dei terremoti è ora salito a oltre 2.300 persone. Almeno 1.498 persone sono state uccise in 10 province della Turchia, con altri 7.600 feriti, secondo l'agenzia di gestione dei disastri del paese.

Il bilancio delle vittime nelle aree controllate dal governo della Siria è salito a oltre 430 persone, con 1.280 feriti, secondo i dati del ministero della salute. Nel nord-ovest del Paese, dove il governo non ha il controllo, i gruppi che operano lì hanno affermato che il bilancio delle vittime è stato di almeno 380, con molte centinaia di feriti. - (PRIMAPRESS)