Turchia: 90 ore sotto le macerie per il piccolo Hilal Bilgi. Salvato ma perdendo un braccio

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Contro ogni previsione, sotto le macerie, nonostante siano trascorsi 5 giorni dal sisma che distrutto intere città in Turchia e Siria, ci può essere ancora vita ecco perché si continua a scavare alla luce delle lampade delle squadre di soccorso. Ad Hatari in Turchia, è stato trovato bimbo dopo 90 ore. Hilal Bilgi di 10 anni, è stato trovato tra le macerie di un appartamento di 7 piani. Per salvare il bimbo, riporta il quotidiano turco Hurriyet, i soccorritori hanno scavato una galleria: il bambino era sotto un blocco di cemento e, con l'approvazione dei parenti, si è deciso di amputargli un braccio con un'operazione eseguita sotto le macerie. Nel sisma il bambino ha perso i genitori e i 3 fratelli. - (PRIMAPRESS)