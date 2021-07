Tunisia: il presidente Saied sospende il parlamento. Le proteste contro il governo

(PRIMAPRESS) - TUNISIA - I militari hanno raggiunto e circondato la sede del parlamento tunisino e la sede della tv nazionale, in esecuzione delle disposizioni annunciate dal presidente Saied, che ha sospeso il Parlamento e licenziato il premier Mechichi. Dopo l'annuncio, a seguito di una riunione con i vertici di sicurezza ed esercito, molti cittadini sono scesi in strada suonando i clacson delle auto in segno di giubilo. Ieri in migliaia hanno marciato per protestare contro i fallimenti del governo, il sistema e la malagestione della pandemia. - (PRIMAPRESS)