Tunisia: il presidente Kais Saied scioglie il parlamento “per preservare il popolo”

TUNISIA - Il presidente tunisino Kais Saied ha annunciato lo scioglimento del parlamento da lui sospeso otto mesi fa con l'assunzione dei poteri eccezionali. L'annuncio è arrivato durante una riunione del consiglio di sicurezza nazionale da lui stesso presieduto. "Annuncio in questo momento storico la dissoluzione dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo per preservare lo Stato e le sue istituzioni e per preservare il popolo tunisino". Dal luglio scorso il presidente ha il potere di legiferare per decreto.