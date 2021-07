Tunisia: dopo la sospensione del Parlamento ora Saied rimuove il direttore della Tv pubblica

(PRIMAPRESS) - TUNISI - Il presidente tunisino Kaies Saied, che da domenica scorsa è anche a capo dell'esecutivo per aver sospeso il Parlamento per 30 giorni e rimosso il premier Mechichi, ora ha licenziato anche il direttore della tv pubblica nazionale, Mohamed Lassaad Dahech, sostituendolo con la giornalista Awatef Dali che in precedenza aveva ricoperto già questo incarico ad interim. Poco prima a un attivista dei diritti umani e a una rappresentante del sindacato dei giornalisti è stato negato l' accesso alla sede dell'emittente, dove erano stati invitati ad una trasmissione. - (PRIMAPRESS)