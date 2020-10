Trump, positivo al Covid è stato ricoverato all’ospedale militare Walter Reed. Melania in quarantena

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente Usa, Donald Trump ricoverato all’ospedale militare Walter Reed dopo essere stato trovato positivo al tampone a cui si era sottoposto insieme alla moglie Melania che invece resterà in quarantena negli appartamenti della Casa Bianca per sintomi più leggeri. Una tosse più persistente e febbre per Trump ha consigliato il suo ricovero: “sta riposando bene, non ha bisogno di ossigeno supplementare" si legge in una nota della White House. Il tycoon sta assumendo l'antivirale Remdesivir. Trump ha twittato: "Penso di cavarmela bene, grazie a tutti". Per la corsa alle presidenziali questa è una battuta d’arresto non prevista nonostante la pandemia che sta gravando sugli USA. Sono state cancellate le tappe in Florida e altri eventi elettorali. Lo sfidante Joe Biden,lo sfidante, ha fatto gli auguri al presidente ed ha cancellato con molto FairPlay gli spot negativi contro di lui. - (PRIMAPRESS)