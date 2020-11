Trump e Biden alla resa dei conti nella lunga notte delle elezioni americane nell’era del Covid

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Joe Biden e Donald Trump sono pronti al verdetto finale delle urne per conquistare la poltrona di presidente degli Stati Uniti d’America. Il risultato è una grande incognita perché non ci sarà un vincitore netto e ci potrebbero essere molti ricorsi che ritarderebbero l’esito dello scrutinio. L'ultimo sondaggio sull'esito delle elezioni americane è stato pubblicato alle prime ore di questa mattina sulle pagine del suo blog FiveThirtyEight e parla di un fotofinish sul filo di lana. I sondaggisti darebbero per vincitore Joe Biden se non fosse per il ricordo delle elezioni del 2016 in cui era stata sottovalutata la performance di Trump. La lunga notte dello scrutinio vedrà Trump arroccato nella Casa Bianca ma in compagnia di 400 grandi finanziatori della sua campagna mentre Biden è in Pennsylvania lo Stato dove dovrebbe essere più marcato il suo vantaggio sul presidente uscente. - (PRIMAPRESS)