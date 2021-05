Tre razzi palestinesi lanciati sulla Galilea. Nuovi scontri tra Israele, Hamas e Gaza

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Lanciati tre razzi dal sud del Libano verso il mar Mediterraneo a largo delle coste della Galilea. Lo afferma l'esercito israeliano. Le sirene d'allarme non hanno suonato, come da protocollo, perché diretti verso zone disabitate. I razzi sarebbero stati lanciati da un gruppo palestinese e non da Hezbollah. L'attacco minaccia di aprire un nuovo fronte nell'escalation dei combattimenti tra Israele e Hamas a Gaza, dove nel frattempo sono stati recuperati i corpi di una famiglia (donna incinta, padre e 4 figli) colpita da raid israeliani. - (PRIMAPRESS)