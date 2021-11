Trattato di Cooperazione Italia-Francia: ecco che cosa firmeranno Macron e Mattarella al Quirinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sotto una piuoggia battente il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron è arrivato questa sera al Qurinale dove è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Macron è visita a Roma per la firma del «Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata». Il colloquio tra i due capi di Stato continuerà in serata con un pranzo a Villa Madama. Domani venerdì 26 novembre, sempre al Quirinale, è prevista la firma del «Trattato» da parte del presidente Macron e del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, oltre alle delegazioni dei due paesi.

Ma in che cosa consiste l'accordo tra i due paesi?

Il documento è composto da una premessa su valori e obiettivi comuni dei due Paesi e 11 capitoli tematici. Sarà anche accompagnato da un programma di lavoro di una trentina di pagine, che individua più concretamente come i due governi perseguiranno gli obiettivi fissati. Già lunedì 29 novembre si concretizzerà il primo capitolo della collaborazione parlamentare prevista dal documento: il presidente della Camera, Roberto Fico, e il suo pari francese, Richard Ferrand, firmeranno un accordo di cooperazione tra i due Parlamenti. Primo appuntamento previsto l’8 e il 9 dicembre, in occasione dell’incontro a Parigi tra le due commissioni Estere. Il programma di lavoro allegato, inoltre, evoca riunioni congiunte dei Consigli dei ministri, ogni anno un vertice bilaterale e la ricerca costante di una posizione comune non solo nell’Ue ma anche nelle istituzioni internazionali, come l’Onu o la Banca Mondiale. - (PRIMAPRESS)