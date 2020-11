Trasporti: si è insediato il CdA della nuova Alitalia con gli incarichi a Caio e Lazzerini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è insediato il consiglio di amministrazione della nuova Alitalia, che ha visto l’assegnazione ufficiale degli incarichi al presidente Francesco Caio e all’amministratore delegato Fabio Maria Lazzerini. Per il 20 novembre, invece, è previsto il primo consiglio operativo della newco ITA – Italia Trasporto Aereo Spa. Insieme al cda che dovrà formalizzare i quadri dirigenziali e affidare l’incarico agli advisor che dovranno collaborare alla stesura del piano industriale da sottoporre alla Commissione europea, in quella data sarà anche convocata l’assemblea. Rispetto alla previsioni dei mesi scorsi, cioè prima ancora che la seconda ondata di pandemia colpisse duramente il mercato del trasporto aereo, si era considerata una ripresane 2021 ma ora le attese sono state spostate ad un più realistico timeng compreso tra il 2023 e 2025quando il trasporto aereo ancora puntava ad una ripresa dalla prima metà del 2021 mentre ora si parla di 2023-2025. La flotta di ITA avrebbe dovuto disporre di una flotta di una settantina di aerei e 6.500 dipendenti ma i numeri, proprio con lo spostamento degli obiettivi temporali potrebbero essere ridimensionati. Dal 20 novembre scatteranno i termini di 30 giorni per la presentazione del piano industriale alle commissioni di Camera e Senato. - (PRIMAPRESS)