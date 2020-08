Trasferimento per Alexei Navalny in Germania con un aereo-ambulanza

(PRIMAPRESS) - MOSCA - L'oppositore russo Alexei Navalny sarà portato in Germania per ricevere le cure necessarie. Lo ha annunciato la Ong tedesca Cinema for Peace, che invia in Russia un aereo-ambulanza con equipaggiamento e specialisti medici. Un’operazione che avrebbe avuto anche il supporto di Angela Merkel ed Emanuel Macron. Navalny è in ospedale in Siberia per un sospetto avvelenamento.Le sue condizioni sono gravi ed è in coma. Era in aereo diretto a Mosca quando si è sentito male. Dopo un atterraggio di emergenza a Omsk, è stato trasferito in ospedale. Francia e Germania hanno offerto aiuto e asilo anche alla famiglia. - (PRIMAPRESS)