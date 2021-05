Tragedia Stresa: attesa per il nuovo bollettino medico del piccolo Ethan. L'arrivo dei periti

(PRIMAPRESS) - VERBANIA - Mentre le indagini sulla strage della funivia di Stresa, coordinate dal procuratore Olimpia Bossi che ieri si è commossa dopo aver visto le immagini del tragico incidente riprese dalle telecamere dell’impianto di risalita, tutte le attenzioni sono puntate sulla notte trascorsa da Ethan, il bimbo israeliano di 5 anni unico superstite del crollo. L’attesa dalla Città della Salute di Torino è per il nuovo bollettino medico di quest’oggi che dovrebbe poter dire qualcosa di più con il risveglio del piccolo paziente che è stato sottoposto a diversi interventi per la ricomposizione di fratture multiple.

Dietro la tragedia le ipotesi dei mancati funzionamenti ora tirano in ballo anche i “forchettoni” che non avrebbero permesso ai freni di funzionare regolarmente. Un sistema di pinze che, tuttavia, viene utilizzato a cabina vuota. Ma sono ipotesi che verranno chiarite dai periti che già oggi saranno al lavoro sulla’impianto di Mottarone. Unico elemento su cui tutti sembrano d’accordo e la rottura della fune che traina le cabine e che ha provocato la corsa libera verso valle. - (PRIMAPRESS)