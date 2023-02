Tragedia migranti: 59 bare allineate nel palazzetto-obitorio di Crotone

(PRIMAPRESS) - CROTONE - L'ultimo aggiornamento delle vittime del naufragio dei migranti sulle coste crotonesi è di 59 persone tra uomini, donne e bambini. Le loro bare sono tutte allineate nel palazzetto dello sport di Crotone diventato un enorme obitorio. Sessanta le persone che si sono salvate dal disastro e non è ancora certo il numero dei dispersi. L'imbarcazione probabilmente aveva a bordo oltre 180 persone imbarcate. È stato fermato un uomo di origine turche che probabilmente era lo scafista di questa traversata finita male.

"E' un'enorme tragedia quella avvenuta sulle coste calabresi.Bilancio drammatico.Le immagini delle persone scompar se,tra cui bambini e neonati,stringono il cuore.Ennesima ferita all'umanità". : Così il ministro della Difesa,Crosettoe "Scafisti senza scrupoli. L'Europa deve, far sentire la sua voce, unica, corale condivisa tra Stati e Istituzioni, a battendosi per la pace,investendo nello crescita dei Paesi più poveri, offrend asilo e possibilità d'ingresso legali,i gratuiti,facendo accordi con i Paesi d partenza dell'immigrazione illegale". - (PRIMAPRESS)