Ischia: le dichiarazioni del ministro Pichetto fanno infuriare l’Anci e intervenire Salvini

ROMA - La tragedia di Ischia fa salire la tensione anche all'interno del Governo. Oggi le incaute parole del ministro Pichetto per l'arresto dei sindaci responsabili degli abusi edilizi hanno fatto saltare i nervi all'Anci. Immediata la replica dall'associazione dei Comuni: "Pichetto si scusi con i sindaci" "Il commento del ministro Pichetto sulla tragedia di Ischia, mentre ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza dell'argo- mento". Così il presidente Anci,Decaro. "Siamo sicuri-aggiunge-che non rappre- senti la linea del governo sul dissesto idrogeologico. Liquidare la questione scaricando responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando che siano 'messi in galera',è opposto di quanto un rap- presentante delle Istituzioni dovrebbe fare. Aspettiamo le scuse ai sindaci". Sulla questione interviene anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: "Non l'arresto dei sindaci ma dare loro strumenti per velocizzare procedure dei piani urbanistici" e anche il vice Presidente del Senato, Calderoli sollecita la ricreazione delle Province e la creazione di un sistema di competenze sui controlli edilizi a filiera corta.