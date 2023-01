Tragedia in Nepal: morte 72 persone a bordo di un aereo precipitato della Yeti Airlines

(PRIMAPRESS) - KATHMANDU (NEPAL) - Almeno 72 persone sono morte in un aereo della Yeti Airlines che si è schiantato vicino a Pokhara, nel Nepal centrale. I quattro membri dell'equipaggio e i 68 passeggeri - erano a bordo dell'aereo ATR-72 operato dalla Yeti Airlines del Nepal quando si è schiantato, ha riportato il portavoce della Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula.

L'autorità per l'aviazione civile del paese ha riferito che i quattro i membri dell'equipaggio erano nepalesi. Sull'aereo c'erano anche quindici cittadini stranieri: cinque indiani, quattro russi e due coreani. Il resto erano singoli cittadini di Australia, Argentina, Francia e Irlanda.

L'aereo stava volando dalla capitale Kathmandu a Pokhara, a circa 129 chilometri (80 miglia) a ovest della capitale, secondo quanto riferito dai media statali del paese The Rising Nepal. - (PRIMAPRESS)