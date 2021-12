Tornando in Kentucky: il governatore Beshear dichiara lo stato di emergenza. Oltre 50 le vittime

(PRIMAPRESS) - KENTUCKY (USA) - E' stato di emergenza in Kentucky per una sequenza di tornado che si sono abbattuti nella zona su-occidentale dello Stato. Secondo le prime dichiarazioni del governatorde Andy Beshear, ci sarebbero oltre 50 vittime ma il bilancio potrebbe essere ancora più grave. "Abbiamo allertato unità speciali per il ritrovamento di eventuali persone sotto le macerie di fabbricati", ha detto in una conferenza stampa il governatore. Il tornado è stato solo l'ultimo episodio di violenti eventi meteorologici, tra cui pesanti tempeste, che hanno colpito ieri sera il settore centrale degli Stati Uniti. Anche in Arkansas si registrano due vittime e il tornado ha colpito una casa di riposo, a Monette. Nel vicino Mississippi. A Leachville, una donna ha perso la vita dopo che la tempesta ha intrappolato i clienti in un minimarket. Anche in Tennessee si contano i danni e diverse persone rimaste intrappolate per ore. - (PRIMAPRESS)