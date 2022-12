Tirana: vertice dei leader UE-Balcani occidentali. Ucraina e migranti al centro dell’incontro

(PRIMAPRESS) - TIRANA (ALBANIA) - Ucraina e i migranti sono i due temi al centro del summit di Tirana dei leader dell’Ue e dei Paesi dei Balcani occidentali, a cui oggi ha preso parte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la prima volta (dopo le edizioni organizzate da Slovenia, Croazia e Bulgaria) il vertice si tiene in uno dei Paesi per il quale è stato avviato, a livello più o meno avanzato, il processo di adesione: oltre all’Albania sono Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. La scelta di Tirana è appunto, viene fatto notare, un “riconoscimento” all’Albania per i progressi compiuti nel percorso verso Bruxelles, che l’Italia ha sempre sostenuto.

I lavori sono stati aperti dalla Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nel suo speach la premier italiana Giorgia Meloni ha esortato l'Europa a guardare ai flussi migratori come una questione di tutti i paesi membri e poi ha sottolineato come i paesi dei Balcani occidentali, dopo il conflitto russo-ucraino , vanno sostenuti e agevolati nel loro ingresso in Europa. Al summit prenderanno parte, tra gli altri, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. - (PRIMAPRESS)