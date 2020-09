TikTok: dalla musica alle baby gang. Arrestata una banda di 15 pachistani residenti nel bolognese

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - La piattaforma cinese TikTok, al centro della cronaca economica in questi giorni per la vendita ad Oracle negli USA, è servita una baby gang di pachistani residenti a Bologna per organizzare un agguato pianificato via social. Con un video su TikTok gli autori della scorribanda hanno montato una sceneggiatura con musiche e titolo in sovrimpressione: “Ak-47-gang” “Italy-Bologna”. E' da questo video che la Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla procura locale e dalla procura per i minorenni è riuscita ad individuare i responsabili ora indagati per concorso nei reati di lesioni aggravate, rapina e possesso ingiustificato di armi legati in particolare a due episodi. Il primo, nell'agosto 2019, avvenne nella centralissima via Indipendenza, dove un diciannovenne di origine rumena venne accoltellato alla schiena, riportando ferite guaribili in 30 giorni. Il personale del Commissariato “Due Torri – San Francesco” individuo' come responsabili due pachistani maggiorenni identificando altre 10 persone presenti. Nello scorso dicembre, ancora, nei Giardini di Corticella, nella prima periferia felsinea, tre giovani pachistani furono accerchiati e poi aggrediti con tirapugni, catene e coltelli da un gruppo di circa 15 ragazzi. Uno dei feriti, un ventenne, raccontò agli inquirenti di essere caduto in un agguato pianificato dopo essere stato contattato tramite Facebook da due profili che gli avevano intimato di interrompere la sua relazione con una ragazza della sua stessa etnia. Per risolvere la questione, gli venne dato appuntamento per il giorno dopo al parco, dove si presentò accompagnato da due connazionali. Il giovane ed uno dei suoi amici riportarono ferite multiple con prognosi di 15 giorni, mentre il terzo riuscì a fuggire e trovare riparo in un bar. Il ventenne fu anche rapinato dei contanti che portava con sé. di individuare i membri di un “gruppo criminale” responsabile di alcuni episodi di particolare violenza che hanno interessato la città nell’ultimo anno. - (PRIMAPRESS)