Tik Tok imbarazza la campagna di Trump in Oklahoma. Uno scherzo svuota l'arena di Tulsa

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Social e digitale stanno affossando la campagna elettorale di Donal Trump. Per il presidente Usa che aveva fatto dell’uso dei media digitali il suo punto di forza come si ricorderà con il caso di Cambridge Analitica che lo porto alla vittoria delle sue prime presidenziali, oggi sembrano ritorcersi contro a partire dallo scontro con Twitter che ha censurato i suoi post in diverse occasioni a quello su Tik Tok che è stato definito come uno scherzo da ragazzi ma che potrebbe avere qualcosa di più profondo. Un’operazione virale sulla piattaforma di musica Tik Tok avrebbe “svuotato” il comizio di Donald Trump a Tulsa in Oklahoma creando molti posti vuoti e tanto imbarazzo. I posti prenotati e non coperti hanno lasciato vuote ampie sezioni di spalti dell’arena dove si è tenuto nel fine settimana il comizio di Trump. Le telecamere e i reporter dei media hanno mostrato la debacle. Troppo tardi per lo staff del presidente poter recuperare. - (PRIMAPRESS)