Terza ondata: Nabarro (Oms) lancia l'allarme "Se l'Europa non si attrezza arriverà nel 2021"

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - L’Oms lancia un allarme: se l'Europa non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata di pandemia a inizio 2021. L'inviato speciale dell’Oms, Nabarro,in un'intervista rilasciata ai media, osserva che i governi europei non hanno realizzato le "infrastrutture necessarie durante l'estate, dopo aver riportato sotto controllo la prima ondata". E avverte: se non lo faranno adesso "avremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno".Nabarro loda la risposta di paesi asiatici,come la Corea del Sud per i corretti comportamenti assunti.In Europa i nuovi positivi sono oltre 16 milioni e con un primato di 366.807decessi. A guidare la black list della pandemia è la Francia (2.178.023), Spagna (1.556.000) e Regno Unito (1.497.000) mentre l’Italia segue da vicino la terna dei paesi più colpiti dal virus insieme alla Germania.La stretta dei paesi membri finora è riuscita faticosamente a rallentare la curva esponenziale ma il Comitato tecnico scientifico in Italia vede nero all’orizzonte con l’arrivo dello shopping natalizio tanto da sollecitare controlli e sanzioni "rigorose",altrimenti "salta tutto". E' l'invito che arriva dal coordinatore Cts, Miozzo, per regolare la riapertura dei negozi in vista di Natale. "Per evitare l'assembramento da shopping-dice-ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata". La riapertura delle scuole "deve essere una priorità", afferma.Sugli spostamenti fra Regioni nel periodo natalizio:"Valuteremo andamento della curva nei prossimi 15 giorni”. - (PRIMAPRESS)