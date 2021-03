Terza ondata Covid: la cancelliera Merkel minaccia i lander con una legge federale

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Arriva il pugno duro della cancelliera Merkel con i lander per evitare la terza ondata di Covid-19. La Merkel ha severamente richiamato i laender al rispetto delle misure restrittive anti-Covid concordate per combattere la terza ondata del virus, accusando alcune delle amministrazioni regionali di non farlo. In caso di emergenza o di assenza di risultati dell'attuale lockdown, il governo di Berlino potrebbe intervenire sulla legge federale relativa alla protezione dal contagio, ha detto la cancelliera durante un'intervista televisiva. - (PRIMAPRESS)