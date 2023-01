Terapia Messina Denaro: a L’Aquila l’allestimento della sala chemio nel carcere Le Costarelle

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Il carcere di massima sicurezza Le Costarelle dell'Aquila in cui è rinchiuso il boss Matteo Messina Denaro si sta attrezzando con un reparto di assistenza per le cure chemio a cui dovrà continuare a sottoporsi in carcere l'ex latitante. Già dalle prossime ore, il primo ciclo di terapia per curare il cancro contro il quale combatte da oltre un anno. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza. In queste ore si sta allestendo una stanza ad hoc all'interno dell'istituto di pena.Sarà il primario Mutti a gestire in presenza le delicate cure, per assistere il boss in caso di reazioni negative o effetti collaterali. - (PRIMAPRESS)