Tensioni nel Pacifico: Taiwan teme un’invasione cinese. Wu: “Vogliono cambiare lo status quo”

(PRIMAPRESS) - TAIPEI (TAIWAN) - Il pericolo che la Cina diventi l'emulo di Mosca nel conflitto con l'Ucraina, non è improbabile. Le preoccupazioni di Taiwan per un'invasione della Cina crescono con l'intensificarsi delle esercitazioni aeree e marittime intorno all'isola. Taipei è convinta che il governo di di Pechino vogliacambiare lo status quo nell'area. Lo ha detto il ministro degli esteri di Tailei, Joseph Wu, secondo cui "la Cina ha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all'invasione di Taiwan". Parlando in una conferenza stampa, Wu ha aggiunto che "la vera intenzione di Pechino è quella di alterare lo status quo nello stretto di Taiwan e nell'intera regione dell'Asia-Pacifico" - (PRIMAPRESS)