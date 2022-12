Tempesta artica Elliot: Biden firma la dichiarazione di emergenza per lo Stato di New York

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il presidente degli Stati Uniti Biden ha firmato la dichiarazione d'emergenza per lo stato di New York, il più colpito dalla tempesta artica Elliot. Con questa dichiarazione,il governo Usa approva aiuti al governo locale per far fronte all'emergenza. Il presidente ha anche autorizzato il Dipartimento degli Interni e l'Agenzia per le emergenze (Fema)a coordinare le azioni necessarie Il bilancio delle vittime della bufera di neve che ha paralizzato l'area di Buffalo e gran parte del Paese è salito a 28 nella parte occidentale di New York. - (PRIMAPRESS)