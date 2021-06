Tassazioni multinazionali: lo storico accordo che ha chiuso il G7 dei ministri delle Finanze a Londra

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il G7 di Londra, dei ministri delle Finanze, primo appuntamento 'in presenza' dalla pandemia è riuscito a concludersi ieri sera con un accordo storico annunciato dal britannico Rishi Sunak: il primo a riferire di un accordo "storico" sulla tassazione delle multinazionali. Un primo passo che ora chiede ulteriori azioni al prossimo G20 ma nel meeting del Regno Unito si è stabilito un inizio significativo di un percorso comune in materia di imposizione fiscale a tutte le compagnie globali. Un risultato che è stato salutato anche dal premier Mario Draghi con grande soddisfazione: "È un passo storico verso una maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini". Così il premier Draghi commenta la svolta "storica" sulla strada di una maggiore equità globale nella tassazione delle grandi aziende,per far pagare di più a chi si è arricchito ulteriormente durante la pandemia (i colossi del web) e continuare a garantire risorse ai Paesi per contrastare il Covid". - (PRIMAPRESS)