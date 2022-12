Tangenti Qatar: la conferma dell’arresto di Eva Kaili genera un terremoto nel Parlamento Europeo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La convalida dal giudice belga degli arresti della VicePresidente del Parlamento Europeo, la greca Eva Kaili ha sollevato un terremoto tra le formazioni politiche europee e degli stessi vertici del Parlamento. Sono 4 le persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. Tra quelli confermati, l'arresto della vicepresidente Eva Kaili mentre quattro italiani sono in stato di fermo da venerdì: tra loro l'ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, compagno di Kaili ma che era stato assistente di Panzeri. Kaili era già stata sospesa preventivamente dalla Presidente Metsola. Secondo i media belgi, ieri sera sarebbe stata perquisita anche l'abitazione dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella che però non è in stato di fermo. Ma ora la convalida dei magistrati potrebbe sollecitare diversi partiti a chiedere una commissione d'inchiesta interna. - (PRIMAPRESS)