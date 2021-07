Tailandia: la rivolta dei vaccini e crisi economica a Bangkok contro il governo del premier Chan-ocha

(PRIMAPRESS) - BANGKOK (TAILANDIA) - Gas lacrimogeni, proiettili di gomma e cannoni ad acqua usati dalla polizia in Thailandia contro centinaia di dimostranti antigovernativi. La folla manifestava a Bangkok nonostante le regole anti Covid-19 che vietano i raduni di oltre cinque persone. I dimostranti chiedono le dimissioni del governo del premier Chan-ocha, taglio ai fondi per monarchia ed esercito e importazione di vaccini mRna. Si registra il maggior aumento di contagi di Covid-19: 11.400 in un giorno. Lockdown mentre cresce la sofferenza economica. - (PRIMAPRESS)