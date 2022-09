Svezia al voto: oggi alle urne per le politiche e amministrative con il nuovo corso NATO

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA - Oggi Domenica 11 settembre la Svezia vota in una situazione che si presenta nel grande scontro tra la sinistra emergente e il blocco di destra che prevederebbe un'alleanza con l'estrema destra. Ma su queste elezioni pesano le conseguenze del conflitto ucraino che modificherà il sentiment della nazione che in due secoli di storia era di rimanere fuori dalle alleanze militari. Ora il sostegno pubblico e politico all'adesione alla NATO è aumentato vertiginosamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina, portando il paese a presentare domanda di adesione a metà maggio insieme alla vicina Finlandia. Nonostante le assicurazioni che i paesi sarebbero stati accolti nell'alleanza "a braccia aperte", hanno affrontato un'intensa opposizione da parte della Turchia, che accusa i paesi nordici di fornire un rifugio sicuro ai gruppi terroristici. Tutti i partiti, tranne Sinistra e Verdi, sostengono l'adesione, ma il governo entrante dovrà gestire le relazioni tese con Ankara, che ha insistito sul fatto che potrebbe ancora bloccare l'ingresso dei paesi, il che richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico -- se ritiene che Svezia e Finlandia non mantengano le loro promesse. Il Riksdag dovrà esprimere 349 seggi mentre le elezioni amministrative in tutta la nazione dovranno esprimere gli amministratori locali. - (PRIMAPRESS)