Svetlana Tikhanovskaya si rifugia in Lituania per paura delle ritorsioni di Lucashenko

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - La vittoria schiacciante di Lukashenko per la sesta volta a presidente della Bielorussia, porta con sé molti dubbi sulla possibilità di brogli. Nella sfida elettorale, la contendente alla corsa del presidente uscente, Svetlana Tikhanovskaya, aveva denunciato la possibilità dei brogli ed ora, ad elezioni concluse, non è escluso che vi siano ritorsioni anche perché la donna aveva scatenato la pressione dei paesi dell’UE sul controllo delle elezioni. Ora la candidata dell'opposizione al presidente, rieletto si è rifugiata in Lituania. A dirlo è il ministro degli Esteri del paese Baltico, Linas Linkevičius. Assicurando che Svetlana è al sicuro lì perché gode della protezione del paese. - (PRIMAPRESS)