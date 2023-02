Superbonus edilizia: forse uno spiraglio. Ipotesi sconto in fattura per incapienti e intervento di CDP

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il confronto governo-associazioni di categoria sullo sblocco dei crediti del Superbonus, che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mantovano, ha aperto degli spiragli. Sui crediti pregressi nei bonus dell'edilizia, anche tramite l'utilizzo dell'F24, potrebbe esserci un passo in avanti. Lo hanno riferito le associazioni di categoria del mondo dell'edilizia al termine del confronto col Governo sul decreto che ha bloccato la cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus."Si è ragionato sulla possibilità di consen-tire lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito e per gli incapienti", ha detto la presidente Ance, Brancaccio, "Si è anche fatto un accenno all'eventuale disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti". - (PRIMAPRESS)