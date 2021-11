Super Green Pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore da oggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto che introduce il Super Green pass è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale stanotte ed entra in vigore da oggi 27 novembre. Il testo finale del provvedimento,approvato mercoledì in Cdm,ha 10 articoli e prevede tra l'altro l'estensione dal 15 dicembre dell'obbligo vaccinale al personale della scuola,del comparto difesa, sicurezza e soccorso.Dal 6 dicembre al 15 gennaio si applicheranno invece le nuove norme sul Super Green pass,valido solo per vaccinati e guariti dal Covid,anche in zona bianca. - (PRIMAPRESS)