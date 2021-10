Summit Presidenti dei Parlamenti (P20), Casellati: “L’obiettivo di salvare il pianeta. È unico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad aprire il settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) che si tiene oggi 7 ottobre e domani a Palazzo Madama, con il titolo "Parliaments for People, Planet and Prosperity", organizzato in collaborazione con la Camera dei deputati.

I lavori avranno inizio alle 10 di giovedì 7. Dopo il Presidente Casellati prenderanno la parola il Presidente della Camera, Roberto Fico, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, la Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, e il Presidente dell'Unione Interparlamentare, Duarte Pacheco.

"Mi aspetto che si ripeta il miracolo che si è compiuto per i vaccini. Si ripeta quell'unione per difendere il Pianeta nell'interesse del bene comune. E chiaro che esiste un solo Pianeta e che non ci sono alternative".Così al Corsera la presidente del Senato, Casellati, che apre oggi il P20,settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20. "Il Pnrr sarà l'occasione per il Parlamento di recuperare pienamente la sua centralità e far rientrare nei binari costituzionali il procedimento legislativo", ha affermato Casellati. - (PRIMAPRESS)