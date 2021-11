Summit democrazia in USA: escluse Cina e Turchia nella lista diffusa dal Dipartimento di Stato

(PRIMAPRESS) - WASHIGTON - Tra i Paesi invitati dalla Casa Bianca al summit virtuale sulla democrazia a dicembre figurano i principali alleati occidentali, ma anche paesi come Iraq, India, Pakistan e Taiwan come si legge nella lista diffusa dal Dipartimento di Stato.Cina e Turchia sono state escluse Nella lista di 110 paesi non compare quindi la Cina, più volte accusata dall'amministrazione Biden di violare i diritti umani nella regione dello Xinjang, in Tibet e ad Hong Kong. Grande esclusa la Turchia, nonostante sia alleata di Washington. - (PRIMAPRESS)