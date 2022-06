Summit Brics: la difesa di Xi Jinping contro le sanzioni alla Russia

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Il presidente cinese Xi Jinping mette in guardia contro"i rischi delle espansioni delle alleanze militari" e della tendenza di alcuni Stati alla "ricerca della propria sicurezza a spese di altri paesi". Queste le parole di Xi alla vigilia del summit virtuale dei Brics (acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Riferendosi alla guerra in Ucraina, definita come un "campanello d'allarme", Xi critica le sanzioni alla Russia a suo giudizio unilaterali e arbitrarie, perché ricadono negativamente sui paesi in via di sviluppo. "Le sanzioni sono un boomerang,portano disastri",avverte Xi. - (PRIMAPRESS)