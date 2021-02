Suicidio Catricalà: ancora sconosciute le ragioni dell'ex garante dell'Antitrust

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto suicida, nella sua abitazione a Roma, Antonio Catricalà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Monti dal 2011 al 2013 e in precedenza, dal 2005 al 2011, Garante dell'Antitrust. Nato nel 1952 a Catanzaro, è stato avvocato cassazionista, magistrato, docente di Diritto. Dal 2017 era presidente della Società ADR-Aeroporti di Roma.Nella sua abitazione è stata sequestrata un'arma con cui si sarebbe tolto la vita. In una nota ai media Aeroporti di Roma ha espresso il proprio sgomento ed il profondo cordoglio per la scomparsa del presidente. "Tutti i dipendenti - si legge nella nota - del Gruppo Adr, si stringono intorno alla famiglia e ai suoi cari". - (PRIMAPRESS)