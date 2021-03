Suez: liberato il canale dalla portacontainer Ever Given. Ripreso il traffico marittimo

(PRIMAPRESS) - EGITTO - La nave Ever Given è stata liberata dall'insabbiamento che a.La gigantesca portacontainer,lunga 400metri e larga 59, è stata rimessa in assetto di galleggiamento e il traffico nel Canale di Suez,da quasi una settimana bloccato,può riprendere.Lo ha reso noto l'Autorità che controlla il canale Dieci i rimorchiatori impegnati nell' operazione, anche un italiano. Ci vorranno tre giorni e mezzo per il ritorno al pieno volume delle attività navali. Attraverso il canale di Suez transita quasi il 13% del commercio marittimo mondiale. Notevoli i danni legati al fermo delle navi nel canale. Anche il prezzo del greggio era andato sotto di due punti al barile. - (PRIMAPRESS)