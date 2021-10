Sudan: si conferma il colpo di Stato del generale Al Burhan con scontri a Khartoum

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Il generale Abdel Fattah Al Burhan, a capo della transizione in Sudan, ha annunciato in un discorso alla nazione l'introduzione dello stato di emergenza nel Paese. Ha spiegato che il golpe si è reso necessario per preservare la democrazia e i risultati della rivoluzione. Lo riporta l'emittente Al Jazeera. "Feriti in scontri tra manifestanti e forze di sicurezza davanti al quartier generale dell'esercito sudanese a Khartoum":lo twitta l'emittente al Arabiya. Intanto, il generale Fattah Al Burhan, presidente del Consiglio sovrano del Sudan -organismo collettivo (militari e civili) con funzione di capo di Stato nella transizione politica del Paese-si appresta a tenere un discorso alla Nazione in cui probabilmente dichiarerà lo stato d'emergenza. Possibile anche la sospensione della Costituzione. Al Burhan è considerato l'artefice del golpe. - (PRIMAPRESS)