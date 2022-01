Sudan: il monito degli USA dopo le dimissioni del premier Abdalla Hamdok per elezioni trasparenti

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Le dimissioni del premier sudanese Abdalla Hamdok avvenute oggi in un discorso televisivo alla nazione, apre una profonda situazione di crisi nel paese. Il leader sudanese ha ammesso il fallimento al tentativo di formare un governo, mettendo in campo difficili accordi con i militari al potere dopo il golpe dei mesi scorsi. "I miei sforzi per colmare il divario crescente e risolvere le controversie tra le forze politiche sono falliti". Getta definitivamente la spugna il primo ministro sudanese Hamdok confermando, in un discorso televisivo alla nazione, le sue dimissioni, già ampiamente annunciate nelle scorse settimane, nel quadro del golpe militare che lo aveva destituito e poi reintegrato, dietro pressione della comunità internazionale, ma anche delle proteste popolari. Hamdok ha affermato di aver fatto del suo meglio per impedire al Paese di "scivolare verso il disastro", ma che questo non è bastato. I leader civili e militari avevano concluso un complicato accordo di condivisione del potere dopo che l'esercito aveva organizzato un colpo di stato il 25 ottobre e aveva inizialmente posto il primo ministro Hamdok agli arresti domiciliari. Che cosa accadrà ora? Intanto gli Stati Uniti hanno esortato i leader sudanesi a garantire il governo civile e a porre fine alle violenze contro i manifestanti dopo le dimissioni di Abdalla Hamdok da primo ministro, gettando nell'incertezza la transizione verso le elezioni.

"Dopo le dimissioni del primo ministro Hamdok, i leader sudanesi dovrebbero mettere da parte le differenze, trovare consenso e garantire un governo civile continuo", ha dichiarato in un tweet l'Ufficio per gli affari africani del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Hamdok, economista ed ex funzionario delle Nazioni Unite ampiamente rispettato dalla comunità internazionale, aveva servito come primo ministro nell'ambito di un accordo di condivisione del potere militare-civile che ha seguito il rovesciamento dell'ex leader Omar al-Bashir nel 2019.