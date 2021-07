Sudafrica, l’ex presidente Zuma rifiuta la carcerazione e si blinda nella sua fattoria

(PRIMAPRESS) - SUDAFRICA - L'ex presidente sudafricano, Zuma, non si è consegnato alla polizia. Il 4 luglio era la data fissata per l'inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato condannato per oltraggio alla corte dopo il rifiuto di presentarsi al processo per corruzione. "Non c'è necessità per me di andare in prigione" oggi, ha detto dalla sua fattoria dove centinaia di sostenitori sono accampati in segno di solidarietà. Zuma, 79 anni, è accusato di aver consentito il saccheggio delle casse dello Stato durante i 9 anni del suo incarico - (PRIMAPRESS)