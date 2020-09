Studenti nelle piazze italiane contro il governo per il rientro a scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - A pochi giorni dal rientro a scuola del 14 settembre, non si placano le polemiche per il confuso piano del Governo. Nei prossimi giorni sono state già programmate manifestazioni in molte piazze italiane contro il Governo e il ministero dell'Istruzione per la gestione della riapertura della scuola. E' quanto annuncia l'Unione degli Studenti, sindacato studentesco di sinistra, per il 25 e il 26 settembre. Mentre il primo giorno le piazze saranno prettamente giovanili, il 26 allievi e docenti precari manifesteranno insieme. Le piazze più importanti saranno quelle di Roma e Milano, ma sono stati indetti presidi in tutta Italia. - (PRIMAPRESS)